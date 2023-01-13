13-го января в Юрьев-Польском открывается детская поликлиника. Об этом сообщается в официальной...

13-го января в Юрьев-Польском открывается детская поликлиника.Об этом сообщается в официальной группе Вконтакте администрации «Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление»:«13 января 2023 года - это день, которого все так долго ждали. Радостное для нашего города и района событие - детская поликлиника начинает работу во вновь построенном здании. Современное оборудование и уютные кабинеты ждут юных посетителей и их родителей...»Напомним, новая поликлиника расположена в пристройке к существующему корпусу больницы, что удобно как для медиков, так и для пациентов.Оборудованы крытая колясочная, отдельный вход для больных детей, открытая регистратура с инфоматом, централизованный колл-центр, игровая зона, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.«Желаем коллективу поликлиники здоровья, успехов в работе, и чтобы маленькие пациенты приходили только на прививки и профосмотры, а болели как можно меньше!» - звучат поздравления в официальном сообществе «Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление».Фото: официальная группа Вконтакте администрации «Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление»