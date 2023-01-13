13 января - День российской печати. Поздравления принимают и все журналисты области. Сегодня...

13 января - День российской печати. Поздравления принимают и все журналисты области. Сегодня впервые после "ковидного" перерыва во Владимире пройдёт 23-ий бал прессы Союза журналистов нашего региона. А накануне на площадке Союза прессу поздравил Народный Фронт.Помощь владимирским бойцам на передовой. Регулярная доставка грузов.- Ребята, мы вас ждём назад, с Победой!- Генератор для ребят, тепловая пушка. Организация профсоюзов привезла спальники, термобельё.Опасные дороги. Аварийные объекты.- Насколько этот строительный мусор безопасен? Потому что мы не знаем, может быть, он с радиоактивного объекта сюда попал.Долгострои. Всё это - ежедневно в поле внимания регионального штаба Народного Фронта.Наталья Палаткина, Липна:- Объект должен был быть сдан по национальному проекту ещё в декабре 2021-ого года, но по определенным причинам этого сделано не было.Это встречу в Союзе журналистов Владимирской области приурочили ко Дню печати. В роли Снегурочки - Ирина Туранова, координатор Народного Фронта по проектной работе. Тёплая встреча на площадке творческого Союза - возможность ещё раз сказать "спасибо" журналистам, которые берутся за самые острые темы.Галина Мизелёва, сопредседатель регионального штаба Народного Фронта во Владимирской области:- Журналистам, которые приходят на помощь нашим экспертам, активистам приходится преодолевать разные препятствия и погодные, и транспортные. И журналисты рядом с нами. И когда журналисты вместе работают, тогда и вопросы решаются быстрее.Отметил Народный Фронт и сотрудников ГТРК "Владимир". Благодарности Президентского движения получили Александр Сыпченко и Мария Платанюк. Журналист и член регионального Штаба ОНФ. В Год наставника Народный Фронт создает свой "институт наставничества". Передавать опыт и делиться знаниями будут и журналисты области.Особое время для нашей страны, время, когда мы должны быть по-настоящему вместе. Ежедневно в наших выпусках мы отражаем ту работу, которую ведёт в том числе и Народный фронт по оказанию помощи нашим бойцам. Мы продолжим эту линию. И общее пожелание всем нам - Победы!Цеховая солидарность - это про журналистское сообщество нашего региона. В День Печати - профессиональный праздник всех работников пера и микрофона - коллег поздравляет Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- Проблемы, казалось бы, нерешаемые, они всегда были, есть и будут. Но любовь к жизни никто не отменял. Поэтому я искренне желаю друзьям-журналистам, своим коллегам, товарищам по цеху, во-первых, любить жизнь, свою профессию и людей, ради которых мы с вами работаем, и обязательно беречь себя и своих близких. Всё будет хорошо.Всего во Владимирской области СЛОВО могут назвать своей профессией около 600 человек. Столько в нашем регионе сотрудников редакций: телевидение, радио, печать, интернет. Из них свыше 300 входят в Союз журналистов. Крупнейшее общественное объединение страны.Никита Тарбеев, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"