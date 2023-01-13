Во Владимирской области жители Коврова побывали в гостях у Деда Мороза. Дед Мороз из Великого...

Во Владимирской области жители Коврова побывали в гостях у Деда Мороза.Дед Мороз из Великого Устюга посетил город Ковров. Новогодний экспресс на перроне встречала и наша съемочная группа. Репортаж Максима Калашникова.Чудесный сказочный поезд главного волшебника России - Дедушки Мороза. Ууу-уу--уу.Под громкие овации поезд главного новогоднего волшебника страны плавно подъезжает к перрону. Сотни детей встречают украшенную гирляндами и фонариками передвижную резиденцию Деда Мороза. Новогодний экспресс и раньше бывал в Коврове, но длительную остановку здесь делает впервые.- В этом году, готовясь в поездку, мы уже твердо знали, что приедем к вам в гости. Да останемся у вас подольше. А с той первой встречи храним мы память - игрушку от юного жителя Коврова.Ковровчане встретили Деда Мороза и его команду стихами, песнями и танцами. И рассказали ему, за что любят свой город.- Мотоциклы самые лучшие в мире. - Самые лучшие в мире мотоциклы. - Молодцы друзья. Вижу, любите вы свой город.Андрей Максимов:- Сегодня я увидел Дедушку Мороза, Снегурочку и зайчиков.- Что тебе понравилось?- Мне очень сильно понравилось, как приехал локомотив. Он был таким красивым, весь в гирляндах.После программы на перроне всех, кто верит в сказку, зимний волшебник пригласил в свою резиденцию. Вход, правда, был платный. Детский билет в сказку стоил 2 тысячи, а взрослый дороже на пятьсот рублей. Но, несмотря на цены, все билеты раскупили заранее.Дарья Васильева:- Ожидаю массу ярких впечатлений. Это очень здорово для Коврова, что есть такая возможность, что поезд приезжает к нам.Иван и Антон Фроловы:- Мне кажется, будет какой-нибудь интересный квест.- А брат твой что думает?- Чаепитие какое-нибудь будет.Добраться до главного новогоднего волшебника было непросто. Сперва нужно было выполнить задания его родственника - Деда Трескуна, а также отгадать загадки других сказочных героев - Бабушки Аннушки и хранителя дремучих лесов.- На дворе трещит мороз, шапку ты надень на - Нос. - Нос? Вы шапки на носу носите? - Нет, на голове.Пройдя весь путь, ребята пообщались с Дедом Морозом и получили от него сладкие подарки.Екатерина Глазова:- Поезд очень красивый. Там много писем детишек из разных городов. Интересные персонажи, интересный квест в поезде. Чаепитие. В общем, всё очень понравилось.- А мне понравилось тоже всё, даже чаепитие!С начала зимы новогодний экспресс посетил более 100 российских городов и проехал порядка тридцати тысяч километров. Ковров - одно из последних мест, где поезд сделал остановку. 15 января поезд вернётся в Великий Устюг, где пробудет до следующей зимы.Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”