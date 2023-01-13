«Аватар. Путь воды». Не просто премьера. Первый показ американского блокбастера после введения западом антироссийских санкций. Пока ограничения никто не снимал. Какие способы находят

«Аватар. Путь воды». Не просто премьера. Первый показ американского блокбастера после введения западом антироссийских санкций. Пока ограничения никто не снимал. Какие способы находят кинопрокатчики, чтобы обойти запреты? Что ждут зрители? Билеты на 19 часов 12 января полностью распроданы. Посмотрим количество свободных мест на сеанс в субботу, в 18:00. Только несколько кресел. На поздний сеанс, в