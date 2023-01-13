Ровно 320 лет назад – в 1703 году – начали выпускать первую русскую газету «Ведомости» скромным тиражом всего в 1000 экземпляров.

13 января в нашей стране отмечается День российской печати. Ровно 320 лет назад – в 1703 году – начали выпускать первую русскую газету «Ведомости» скромным тиражом всего в 1000 экземпляров. А ее редактором стал сам Петр I, который объединил два в одном – начал продвижение печатного слова и чайной традиции. По его приказу в Москве на западный манер учредили аустерии – ресторации, где чаем с кренделем угощали даром. Но лишь тех посетителей, кто читал доставляемые сюда «Ведомости», которые информировали народ о новых реформах и политике. Позднее с разрешения императора в газете появились разделы, освещающие события разных сфер жизни (в основном «переводные» новости иностранных держав). В 1870 году появилась такая услуга как подписка, и тиражи возросли.Изначально типография была лишь в Санкт-Петербурге. Там же с 1728 г. раз в месяц, а со следующего года с каждым номером газеты стало выходить приложение «Исторические, генеалогические и географические примечания». Сначала это дополнение служило разъяснением с подробностями тех информаций, что появлялись в газете. Но через год «Примечания» обрели самостоятельность, превратившись по сути в журнал, выходивший вместе с «Ведомостями» два раза в неделю.В музее-заповеднике «Александровская слобода» сохранилась годовая подшивка «Примечаний на Ведомости» на 418 страницах за 1734 г. Тематика статей охватывает все страны и сферы – географическое описание герцогства Маиландии, Манифест императрицы Анны, допуск польского посланника к публичной аудиенции и т.д. Две части посвящены «преизрядному» фейерверку, устроенному в честь 4-летия коронации Анны: «Здесь сообщаем мы нашим читателям оное обстоятельное описание бывшего здесь в прошедшее воскресенье изрядного фейерверка, так как оно тогда при дворе презентовано было... ». А еще в конце подшивки имеется «Реестр знатнейшим материям, которыя в здешних санктпетербургских примечаниях 1729, 30, 31, 32, 33 и 34 года содержатся». Благодаря этому оглавлению можно узнать, какие важные события тех лет были описаны в «Примечаниях» и что именно вызывало интерес у читающих россиян.С первых выпусков периодическая печать завоевала симпатии наших сограждан, сообщая им официальные указы, новости и сплетни. По прошествии трех столетий помимо бумажного варианта появились интернет-версии и разнообразные порталы, для многих стало привычным листать ленту новостей там. Но надежнее все же развернуть столь знакомую нам газету, ведь «что написано пером, то не вырубишь топором», в отличие от ее электронного собрата. Кстати, доселе здравствующая газета «Александровский Голос труда» - одна из старейших районных газет в России! А в музее-заповеднике «Александровская слобода» сохранились почти все номера за сто с лишним лет!Пользуясь поводом, музейщики поздравляют всех причастных к празднику! Отдельные слова восхищения и благодарности нашим «печатным» многолетним деловым партнерам! Ярких работ, запоминающихся журналистских материалов, неиссякаемой энергии и признательной аудитории!