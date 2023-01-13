Он будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности, сообщили в Минпросвещения.

Образовательный курс по игре в лапту разработан для учащихся с 1-го по 11-е классы, он будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минпросвещения."Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации", - говорится в распространенном сообщении.Как отметили в Минпросвещения, модуль направлен "на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности". Особое внимание будет уделено реализации курса в школьных спортивных клубах.Программу подготовила Федерация русской лапты России при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания."Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными", - отметили в министерстве.О намерении создать модуль по игре в лапту Минпросвещения сообщало в октябре 2022 года.