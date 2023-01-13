Обоих госпитализировали в БСМП Владимира.

Двое человек пострадали после ДТП с фурой в Юрьев-Польском районе. Кадры с места аварии в соцсетях.В 10:20 на 48-ом км трассы «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» между селом Федоровское и деревней Звенцово столкнулись Hyundai и Scania.В УМВД по Владимирской области рассказали, что 69-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в грузовик. От удара обе машины угодили в кювет.Водитель фуры не пострадал. Находившийся за рулём «корейца» 41-летний автомобилист и пассажирка машины госпитализированы в «Красный крест».