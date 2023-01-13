Она сменит на этом посту Елену Малик.

Елена Запруднова назначена замглавы Владимира по социальным вопросам. Об этом в соцсетях рассказал Дмитрий Наумов.Елена Вячеславовна приступит к работе с 16 января. Сегодня последний день её работы на посту первого заместителя Министра образования в правительстве Владимирской области.«Она настоящий профессионал. Более 18 лет работает в сфере образования, начав путь от учителя истории. Уверен, что под её руководством в соцсфере будут реализованы новые проекты», - подчеркнул градоначальник.Напомним, что её предшественницей была Елена Малик, которая ранее возглавляла управление образования, а в сентябре 2022 года заместителем Андрея Шохина по социалке. О её дальнейшей карьерной судьбе пока ничего неизвестно.