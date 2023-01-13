Герой России Андрей Трошев опроверг слова советника врио главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского об окружении города Артемовск (Бахмут).

Герой России Андрей Трошев опроверг слова советника врио главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского об окружении города Артемовск (Бахмут).Глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" подчеркнул, что не знает, кто такой Кимаковский, однако, по словам Трошева, об окружении Артемовска пока речи не идет. Он также добавил, что в населенном пункте бои ведет только ЧВК "Вагнер". Как только ситуация изменится – они обязательно сообщат об этом журналистам."Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение", — Героя России пресс-служба компании "Конкорд".Ранее в эфире Первого канала Камаковский заявил, что Артемовск окружили два российских формирования, и город уже почти находится под контролем.