Очередную партию дополнительной помощи для наших земляков- участников специальной военной операции...

Очередную партию дополнительной помощи для наших земляков- участников специальной военной операции отправило региональное отделение "Единой России".Бойцам направляют рабочую одежду, обувь, перчатки, укрывные материалы, бензогенераторы, консервы и многое другое. Груз был сформирован предпринимателями Владимирской области. Работа по сбору и доставке дополнительной помощи организована по распоряжению губернатора, секретаря регионального отделения "Единой России" Александра Авдеева. Также бойцам доставят сладкие презенты. Они собраны школьниками области в рамках партийной акции "Подарок защитнику 33". И традиционно до адресатов груз сопровождают представители "Единой России".Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", заместитель председателя Законодательного Собрания областиПуть неблизкий, ребятам всё, что необходимо, чтобы был обустроен их армейский быт.И конечно, подарки в рамках нашей замечательной акции защитникам от детей. От школьников. * Почему мы депутаты в том числе сопровождаем? Чтобы быть уверенным, что всё дошло, все передано лично в руки. Чтобы в случае непредвиденных ситуаций, а они будут, чтобы их на месте решать.