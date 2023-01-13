Занятая в многочисленных проектах Регина Тодоренко поделилась планами на воспитание детей.

Занятая в многочисленных проектах Регина Тодоренко поделилась планами на воспитание детей.Телеведущая иактриса Регина Тодоренко в свои 32 года уже мама двоих детей. В браке с ВладомТопаловым она воспитывает сыновей Мишу и Мирослава. В своих социальных сетях звездапоказывает все подробности своей семейной жизни, поэтому поклонники пристальноза ней следят.Так, на днях в своеммикроблоге Тодоренко развернула интересное обсуждение для мамочек. Измученнаявопросами про детей, телеведущая рассказала поклонникам, почему решила отдать ребенкав детский сад. На такое решение повлияло несколько факторов.Прежде всего, РегинаТодоренко заботится о будущей адаптации ребенка в школе. После садика ребенокуже подготовлен к социализации и знаком с поведенческими моделями."В саду естьвозможность плавно и нежно вливаться в коллектив", — рассуждает по теме ведущая"Орла и решки".Кроме этого,Тодоренко уверена, что в садике дети обретают своих первых друзей. Звездаподелилась трогательной историей дружбы длинною в 29 лет, начавшейся еще вдетском саду. Конечно, не забыла жена Влада Топалова и напомнить про важностьдисциплины. Именно первое учреждение помогает детям почувствовать важностьрежима.