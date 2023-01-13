Каждая женщина в погоде за красотой готова идти на жертвы. 82-летняя звезда театра имени Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова не стала исключением.

Каждая женщина в погоде за красотой готова идти на жертвы. 82-летняя звезда театра имени Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова не стала исключением.Народная артисткаРСФСР Людмила Максакова знакома и любима зрителям по картинам "Плохойхороший человек", "Анна Каренина" и "Притяжение". Кромеэтого, актриса уже долгие годы служит в театре имени Е. Б. Вахтангова. Несмотряна возраст, женщина продолжает выходить на сцену.Кроме этого,актрису недавно заметили в компании Стаса Садальского. Людмила Максаковапозировала в неформальной обстановке, без макияжа и яркого наряда. Увидев актрису,поклонники не на шутку испугались. Где Максакова потеряла глаза? Вместо широкораспахнутого взгляда они разглядели на фото лишь маленькие глаза-бусинки.Конечно, сразупосыпались разные версии. Одни предположили, что Людмила Васильевна обратилась заомоложением к докторам красоты. Другие фанаты заявила, что якобы легшая под ножхирургов звезда просто предстала в неудачном ракурсе. Пока ни Максакова, ниСадальский не прокомментировали фотографию. Тем более, что последний занятболее важными событиями.Напомним, чтоСтас Садальский вступил в конфликт с Татьяной Кравченко. Впереди у актеров суд,а пока мужчина ищет поддержки в социальных сетях."Спрашиваю уцарицы театра Вахтангова: почему бухгалтеры, которые становятся директорамитеатров, считают себя пупом земли? Потому что безнаказанность и глупость",— так актер подписал фотографию с Людмилой Максаковой.