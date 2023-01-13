Каждая женщина в погоде за красотой готова идти на жертвы. 82-летняя звезда театра имени Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова не стала исключением.
Каждая женщина в погоде за красотой готова идти на жертвы. 82-летняя звезда театра имени Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова не стала исключением.
Народная артистка
РСФСР Людмила Максакова знакома и любима зрителям по картинам "Плохой
хороший человек", "Анна Каренина" и "Притяжение". Кроме
этого, актриса уже долгие годы служит в театре имени Е. Б. Вахтангова. Несмотря
на возраст, женщина продолжает выходить на сцену.
Кроме этого,
актрису недавно заметили в компании Стаса Садальского. Людмила Максакова
позировала в неформальной обстановке, без макияжа и яркого наряда. Увидев актрису,
поклонники не на шутку испугались. Где Максакова потеряла глаза? Вместо широко
распахнутого взгляда они разглядели на фото лишь маленькие глаза-бусинки.
Конечно, сразу
посыпались разные версии. Одни предположили, что Людмила Васильевна обратилась за
омоложением к докторам красоты. Другие фанаты заявила, что якобы легшая под нож
хирургов звезда просто предстала в неудачном ракурсе. Пока ни Максакова, ни
Садальский не прокомментировали фотографию. Тем более, что последний занят
более важными событиями.
Напомним, что
Стас Садальский вступил в конфликт с Татьяной Кравченко. Впереди у актеров суд,
а пока мужчина ищет поддержки в социальных сетях.
"Спрашиваю у
царицы театра Вахтангова: почему бухгалтеры, которые становятся директорами
театров, считают себя пупом земли? Потому что безнаказанность и глупость",
— так актер подписал фотографию с Людмилой Максаковой.