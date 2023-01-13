В пятницу в столице и регионе потеплеет до -2 градусов. Ожидается пасмурная погода, возможны прояснения. Как сообщает телеканал , днем в Москве воздух прогреется до -2…-4 градусов. В ..

В пятницу в столице и регионе потеплеет до -2 градусов. Ожидается пасмурная погода, возможны прояснения.Как сообщает телеканал , днем в Москве воздух прогреется до -2…-4 градусов. В Подмосковье разброс показаний составит от -2 до -7 градусов. При этом в регионе сохраняется повышенное атмосферное давление.При этом в ближайшие дни температура вновь поднимется выше нуля. Крещенских морозов не ожидается, а на дорогах снова будут лужи.