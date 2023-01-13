14 января 2023 года по народному календарю славян отмечается Васильев день. Святитель Василий...

14 января 2023 года по народному календарю славян отмечается Васильев день. Святитель Василий Великий считается покровителем свиней и свиноводов, в народе даже получил имя Василий Свинятник. Память его отмечается 14 января, потому в этот день традиционной едой были блюда из свинины.Что можно делать 14 января 2023 года:1. В Васильев день обязательно нужно постараться наладить разладившиеся отношения и со всеми помириться, даже если для этого нужно сделать первый шаг и попросить прощения.2. Хозяйки выпекали печенья в виде фигурок домашнего скота и птицы. Их обязательно нужно было раздать соседям и друзьям.3. Встав пораньше, нужно сразу умыться — защита от болезней. Если есть возможность умыться колодезной или родниковой водой, то это ещё более сильная защита.Что нельзя делать 14 января 2023 года:1. Не рекомендуется долго спать, иначе можно проспать свою удачу.2. Нельзя отказывать тем, кто хочет помириться, наладить испорченные отношения.3. Нельзя сквернословить, сплетничать, замысливать недоброе — весь год пройдёт в скандалах, проблемах, рядом со злыми людьми.Народные приметы на 14 января 2023 годаСнег или туман — год будет плодородным.Сильный мороз или иней — к хорошему урожаю.Ясное звёздное небо — будет много гороха и ягод.Вьюга — ожидайте богатый урожай орехов.Гололёд — к урожаю овощей.Оттепель — прохладное лето.Снег идёт с самого утра — к поздней весне.Снег падает мелкий и лёгкий — к улучшению погоды.Синицы свистят — день будет ясным.Фото pxfuel.com