14 января 2023 года по народному календарю славян отмечается Васильев день. Святитель Василий...
14 января 2023 года по народному календарю славян отмечается Васильев день. Святитель Василий Великий считается покровителем свиней и свиноводов, в народе даже получил имя Василий Свинятник. Память его отмечается 14 января, потому в этот день традиционной едой были блюда из свинины.
Что можно делать 14 января 2023 года:
1. В Васильев день обязательно нужно постараться наладить разладившиеся отношения и со всеми помириться, даже если для этого нужно сделать первый шаг и попросить прощения.
2. Хозяйки выпекали печенья в виде фигурок домашнего скота и птицы. Их обязательно нужно было раздать соседям и друзьям.
3. Встав пораньше, нужно сразу умыться — защита от болезней. Если есть возможность умыться колодезной или родниковой водой, то это ещё более сильная защита.
Что нельзя делать 14 января 2023 года:
1. Не рекомендуется долго спать, иначе можно проспать свою удачу.
2. Нельзя отказывать тем, кто хочет помириться, наладить испорченные отношения.
3. Нельзя сквернословить, сплетничать, замысливать недоброе — весь год пройдёт в скандалах, проблемах, рядом со злыми людьми.
Народные приметы на 14 января 2023 года
Снег или туман — год будет плодородным.
Сильный мороз или иней — к хорошему урожаю.
Ясное звёздное небо — будет много гороха и ягод.
Вьюга — ожидайте богатый урожай орехов.
Гололёд — к урожаю овощей.
Оттепель — прохладное лето.
Снег идёт с самого утра — к поздней весне.
Снег падает мелкий и лёгкий — к улучшению погоды.
Синицы свистят — день будет ясным.
Фото pxfuel.com