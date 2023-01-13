После расставания Анджелины Джоли и Бреда Питта бывшие супруги пытаются строить новую жизнь.
После расставания Анджелины Джоли и Бреда Питта бывшие супруги пытаются строить новую жизнь.
В 2005 году в
Голливуде образовалась пара самых красивых и успешных актеров — Анджелины Джоли
и Бреда Питта. Спустя почти 11 лет семейной жизни последовал громкий развод. Из
пары, как из рога изобилия, посыпались взаимные претензии, оскорбления и нежелание
договариваться. Теперь пара играет в игру — кто живет после отношений лучше.
Так, Бред Питт
завел новую подружку. Анджелина Джоли ответила красиво — пошла на свидание с актером
Полом Мескалем и провела с ним почти пять часов.
Недавно, Джоли
заметили во время шопинга с дочерью Захарой. Анджелина была одета в элегантное
пальто, брюки и стильные очки. Даже сквозь цветные стекла репортеры заметили
хороший макияж Джоли. Журналисты сделали вывод, что так актриса привлекает к
себе дополнительное внимание.
Конечно, самой
яркой попыткой Джоли отомстить Питту после развода стали разбирательства касательно
совместной винодельни бывших супругов. Анджелина Джоли продала поместье и
виноградники во Франции, не получив разрешение второго владельца. Отказ от
сотрудничества довел дело до суда.
Поклонники пары
до сих пор переживают разрыв Джоли и Питта. Конечно, о воссоединении речи не
идет. Однако, фанаты верят, что пара перестанет публично выяснять отношения.