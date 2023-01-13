После расставания Анджелины Джоли и Бреда Питта бывшие супруги пытаются строить новую жизнь.

После расставания Анджелины Джоли и Бреда Питта бывшие супруги пытаются строить новую жизнь.В 2005 году вГолливуде образовалась пара самых красивых и успешных актеров — Анджелины Джолии Бреда Питта. Спустя почти 11 лет семейной жизни последовал громкий развод. Изпары, как из рога изобилия, посыпались взаимные претензии, оскорбления и нежеланиедоговариваться. Теперь пара играет в игру — кто живет после отношений лучше.Так, Бред Питтзавел новую подружку. Анджелина Джоли ответила красиво — пошла на свидание с актеромПолом Мескалем и провела с ним почти пять часов.Недавно, Джолизаметили во время шопинга с дочерью Захарой. Анджелина была одета в элегантноепальто, брюки и стильные очки. Даже сквозь цветные стекла репортеры заметилихороший макияж Джоли. Журналисты сделали вывод, что так актриса привлекает ксебе дополнительное внимание.Конечно, самойяркой попыткой Джоли отомстить Питту после развода стали разбирательства касательносовместной винодельни бывших супругов. Анджелина Джоли продала поместье ивиноградники во Франции, не получив разрешение второго владельца. Отказ отсотрудничества довел дело до суда.Поклонники парыдо сих пор переживают разрыв Джоли и Питта. Конечно, о воссоединении речи неидет. Однако, фанаты верят, что пара перестанет публично выяснять отношения.