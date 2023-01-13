Станислав Садальский ответит в суде за свои высказывания.

Станислав Садальский ответит в суде за свои высказывания.Громкий скандал с участием Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского и Народной артистки России Татьяны Кравченко гремит на всю страну уже целую неделю. Всю виной хамские высказывания актера театра и кино в адрес своей коллеги.Дело в том, что на новогодних выходных в северной столице должен был пройти спектакль с участием звезды "Сватов". Однако актриса на являлась на представление в Санкт-Петербург. Вместо нее выступала Зоя Буряк. Постановка провалилась, потому как недовольные зрители покидали за по ходу спектакля.Пролить свет на случившееся вызвался Станислав Садальский. Он, уже имея натянутые отношения с коллегой по театру, намекнул на ее пагубные пристрастия. Более того, артист сделал хамские заявление, мол Татьяна Кравченко плевать хотела на зрителей, ей лишь бы не выходить на сцену конкретно с ним.Конфликтовать Татьяна Кравченко и Станислав Садальский начали после того, как последний в интервью на ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" заявил об увольнении дочери Марка Захарова из "Ленкома". По словам артиста, об этом ему поведала коллега по сцену.69-летняя актриса сразу открестилась от обвинений, но осадок остался. После того, как директор "Ленкома" Марк Варшавер решил подать в суд на 71-летнего артиста, Татьяна Кравченко тоже не упустила момент и макнула коллегу мордой в грязь."То, что он говорит обо мне — подлый и оскорбительный бред", – подчеркнула актриса. Татьяна Кравченко отметила, что тоже намерена судиться со Станиславом Садальским.