Заслуженная артистка РФ Пелагея продолжает разборки с бывшим возлюбленным.

Заслуженная артистка РФ Пелагея продолжает разборки с бывшим возлюбленным.36-летняя певицаи жюри конкурса "Голос" Пелагея продолжает судиться с бывшимсупругом. Напомним, что в 2016 артистка вышла замуж за хоккеиста ИванаТелегина, а в 2017 году родила дочь Таисию. В 2020 году пара развелась, апричиной, по слухам, стала измена мужчины.Спустя почти тригода после официального расставания бывшие супруги продолжают судиться за алименты,недвижимость и деньги. Ранее Телегин был решительно намерен отсудить у женщиныполовину ее гонораров за время брака, при этом отказываясь выплачивать полнуюсумму алиментов на ребенка. Кажется, энтузиазм уже поубавился — позади умужчины несколько неудачных судебных процессов.Вот и на днях всоциальных сетях Пелагея поделилась радостной новостью: третий суд противТелегина успешно выигран. Ради победы артистка практически вывалила на бывшего чемоданс внутрисемейной грязью — в черном ящике были все подробности финансовой деятельностии другие непубличные документы.Тяжелая семейнаяситуация не мешает Пелагее вести активную рабочую деятельность. К сожалению, вовремя съемок одной из новогодних передач артистка пострадала. Попавшая в больницуиз-за укуса змеи певица быстро поправилась и готовиться к новому рабочемусезону.