Заслуженная артистка РФ Пелагея продолжает разборки с бывшим возлюбленным.
Заслуженная артистка РФ Пелагея продолжает разборки с бывшим возлюбленным.
36-летняя певица
и жюри конкурса "Голос" Пелагея продолжает судиться с бывшим
супругом. Напомним, что в 2016 артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана
Телегина, а в 2017 году родила дочь Таисию. В 2020 году пара развелась, а
причиной, по слухам, стала измена мужчины.
Спустя почти три
года после официального расставания бывшие супруги продолжают судиться за алименты,
недвижимость и деньги. Ранее Телегин был решительно намерен отсудить у женщины
половину ее гонораров за время брака, при этом отказываясь выплачивать полную
сумму алиментов на ребенка. Кажется, энтузиазм уже поубавился — позади у
мужчины несколько неудачных судебных процессов.
Вот и на днях в
социальных сетях Пелагея поделилась радостной новостью: третий суд против
Телегина успешно выигран. Ради победы артистка практически вывалила на бывшего чемодан
с внутрисемейной грязью — в черном ящике были все подробности финансовой деятельности
и другие непубличные документы.
Тяжелая семейная
ситуация не мешает Пелагее вести активную рабочую деятельность. К сожалению, во
время съемок одной из новогодних передач артистка пострадала. Попавшая в больницу
из-за укуса змеи певица быстро поправилась и готовиться к новому рабочему
сезону.