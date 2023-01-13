Прокуратура Владимирской области потребовала восстановить водоснабжение в селе Чеково...

Прокуратура Владимирской области потребовала восстановить водоснабжение в селе Чеково Юрьев-Польского района.Стало известно, что ещё в конце декабря 2022 года была проведена проверка по информации жителей о регулярных перебоях подачи воды.Выяснилось, что в связи со снижением параметров давления в централизованной системе водоснабжения села Чеково была прекращена "подача коммунального ресурса". И до некоторых домов холодная вода просто перестала доходить.Отметим, что это является нарушением требований законодательства о водоснабжении и правил предоставления коммунальных услуг.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что 26-го декабря в адрес МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" было внесено представление. В настоящее время водоснабжение жилых домов в селе Чеково возобновлено.В отношении исполнительного директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст.7.23 КоАП РФ («нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»).Фото: pxfuel.com