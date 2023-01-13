Пятнадцать новых машин скорой с сегодняшнего дня начнут оказывать помощь жителям Владимирской...

Пятнадцать новых машин скорой с сегодняшнего дня начнут оказывать помощь жителям Владимирской области. В областном центре сегодня прошла церемония передачи спецтехники районным больницам. Репортаж Любови Истратовой.Ключи от новеньких карет скорой помощи глава региона вручает лично. Так исполняется поручение Президента и народная программа "Единой России". Машины полностью готовы к эксплуатации: прошли ТО, стоят на учете в ГИББД. Благодаря им врачи будут спасть жизни жителей сел, деревень и малых городов региона. Водители "неотложек" уже опробовали новые авто.Андрей Чижов, водитель скорой помощи:- Теплая пришла. Заводили. Вроде экономичная. Оборудовано компактно все в ней, удобно. Хорошо залезать в нее - высоко.Дмитрий Тростин, водитель скорой помощи (Гусь-Хрустальный район)Александр Авдеев:- Автомобиль отличный. Как раз для наших районов, деревень, поселков, которые ждут нашу помощь. Эта машина нам в самый раз. Очень хорошая машина.Среди пятнадцати переданных медицинских карет два реанимобиля, которые дают возможность оказывать неотложную помощь людям прямо на ходу, остальные оснащены средствами для интенсивной терапии. Что немаловажно, машины отечественного производителя.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- И обычные неотложки, и реанимобили очень нужны. Особенно обновление техники замечают пациенты, которые должны видеть, что и сами врачи, и фельдшера работают в достойных условиях./И на следующей неделе начнется строительство корпуса, в котором расположится филиал медицинского университета. Это тоже долгосрочный вклад в пополнение кадров.//Мы доделаем акушерский корпус, инфекционный корпус в областной больнице. В Струнино, в Кольчугино, в Муроме.Глава региона выразил благодарность медикам и водителям, от которых зависят жизни людей. А новые "скорые" разъехались по медучреждениям региона и уже сегодня экипажи готовы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.Любовь Клюквина, Илья Хлудов