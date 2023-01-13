Развлекающаяся вдали от дома Анастасия Волочкова вспомнила про дочь.

Развлекающаяся вдали от дома Анастасия Волочкова вспомнила про дочь.Жизнь балерины всея Руси нередко осуждается общественностью. За что только ее не ругают! Скандальные выходки, пошлые фотографии, непристойные наряды и постоянные мужчины, которые ее окружает. Да, кавалеров она меняет как перчатки: еще год назад, к примеру, Анастасия Волочкова собиралась замуж за банщика Сергея, а перед новогодними праздниками объявила, что выходит замуж за другого – Дмитрия.И, конечно, в микроблоге балерины можно увидеть фотографии с мужчинами, а вот единственную дочь Ариадну она показывает по особым случаям – обычно в праздники. И как раз сегодня тот самый день. Танцовщица, отдыхая на Мальдивах, вспомнила, что пропустила День дочери, и поспешила поздравить свою кровинушку с праздником.В своем микроблоге Анастасия Волочкова разместила серию снимков из разных периодов жизни Ариадны. Девочка, напомним, воспитывается в новой семье отца, а с матерью, по слухам, общается не особо часто. Впрочем, пользователи в комментариях к публикации отметили, что во всем виновата сама артистка, ведь она, по их словам, вышвырнула из жизни родную дочь ради других ценностей."А может быть и сама "балерина" попросила дочь оставить ее наедине со своими бесконечными "друзьями"... Живет исключительно ради удовольствия, любовников", – пишут хейтеры под публикацией блондинки.Среди фотографий, к слову, засветилась и мама балерины, с которой у нее в последние годы не простые отношения. Но родственнице Анастасия Волочкова, по данным благодарна за вклад в карьеру.