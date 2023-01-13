Какие способы похудения выбирает Алла Пугачева?

Какие способы похудения выбирает Алла Пугачева?Красота и молодость — однииз главных ценностей шоу-бизнеса. На какие только жертвы не идут артисты, чтобысохранить свой первозданный вид. Известно, что звезды соглашаются даже нанеприятные уколы и операции, только бы оставаться красивыми. Так, на этуловушку попались Алла Пугачева и Лолита Милявская.Поговаривают, что ради похудениядве звезды даже соглашались на прием особых лекарств против диабета. Сидящую науколах Пугачеву и Лолиту предупреждает врач-эндокринолог Наталья Балашова. Впервую очередь, нужно позаботиться не о покупке лекарства, а о здоровье."Препарат дорогой. Итрудно купить", — поясняет эндокринолог.По словам эксперта, этотпрепарат хоть и безопасен, но имеет свои побочные эффекты. При тестировании наживотных был зафиксирован повышенный риск заболеваний щитовидной железы. Исследованияизвестили о раке, а значит Алле Пугачевой стоит быть аккуратной.Последние годы поклонникиотметили стройность Аллы Пугачевой. Ради сохранения молодости артисткаотказалась от вредных привычек, начала следить за питанием. Возможно, что итакие суровые методы похудения, как уколы, жена иноагента тоже оставила впрошлом.