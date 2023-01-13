Какие способы похудения выбирает Алла Пугачева?
Какие способы похудения выбирает Алла Пугачева?
Красота и молодость — одни
из главных ценностей шоу-бизнеса. На какие только жертвы не идут артисты, чтобы
сохранить свой первозданный вид. Известно, что звезды соглашаются даже на
неприятные уколы и операции, только бы оставаться красивыми. Так, на эту
ловушку попались Алла Пугачева и Лолита Милявская.
Поговаривают, что ради похудения
две звезды даже соглашались на прием особых лекарств против диабета. Сидящую на
уколах Пугачеву и Лолиту предупреждает врач-эндокринолог Наталья Балашова. В
первую очередь, нужно позаботиться не о покупке лекарства, а о здоровье.
"Препарат дорогой. И
трудно купить", — поясняет эндокринолог.
По словам эксперта, этот
препарат хоть и безопасен, но имеет свои побочные эффекты. При тестировании на
животных был зафиксирован повышенный риск заболеваний щитовидной железы. Исследования
известили о раке, а значит Алле Пугачевой стоит быть аккуратной.
Последние годы поклонники
отметили стройность Аллы Пугачевой. Ради сохранения молодости артистка
отказалась от вредных привычек, начала следить за питанием. Возможно, что и
такие суровые методы похудения, как уколы, жена иноагента тоже оставила в
прошлом.