В Сети появились фотографии роскошного дворца Алины Кабаевой.

В Сети появились фотографии роскошного дворца Алины Кабаевой.В прошлом году вСочи состоялось долгожданное открытие крупнейшего центра художественнойгимнастики. Объект появился благодаря фонду Алины Кабаевой — Олимпийскаячемпионка и политический деятель активно продвигает спортивные инициативы. Поэтой причине Академию прозвали "Дворцом Кабаевой".На днях состоялисьпервые спортивные сборы в Академии художественной гимнастики. Согласно плану, вкомплексе будут собираться региональные команды и клубы для тренировок. Навстречу с командами пришла сама инициатор стройки Алина Кабаева. Окрыленная иулыбчивая спортсменка радостно позировала с будущими чемпионками и показаласвой роскошный дворец."Добрая и энергичнаяАлина Маратовна, спасибо!" — поблагодарили чемпионку родители будущихзвезд.Поклонникиотметили отличный внешний вид Кабаевой. Одетая в расслабленный спортивный костюм, Алина собрала волосы в классическую прическугимнасток, напомнив зрителям времена собственных выступлений. Кроме этого,пользователи социальных сетей заметили, что Алина Кабаева похудела и сталавыглядеть очень свежо. Отличный пример молодым гимнасткам, с которыми познакомиласьчемпионка.