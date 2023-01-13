Удостоверения многодетных семей во Владимирской области теперь будут выдавать и отцам. Таким...

Удостоверения многодетных семей во Владимирской области теперь будут выдавать и отцам. Таким образом документ, подтверждающий право на льготы, будет у каждого родителя. Сейчас синие "корочки", в основном, оформляют на матерей."Дубликат" не будет предоставлять право на какие-то дополнительные выплаты, просто сделает жизнь многодетных мам и пап немного удобнее.Мужчинам больше не нужно будет носить с собой большой пакет документов, подтверждающих "подлинность" удостоверения. У них будет свое: для покупки льготных билетов, посещения музеев, кинотеатров и так далее.Документы на оформление удостоверения нужно подать в отдел соцзащиты. Оно будет готово в течение трех дней.