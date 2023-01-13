В Александровском районе суд постановил изъять у двух местных жителей участок. Земля предназначалась для сельхозработ. На деле же участок порос бурьяном и оказался завален строительным

В Александровском районе суд постановил изъять у двух местных жителей участок. Земля предназначалась для сельхозработ. На деле же участок порос бурьяном и оказался завален строительным мусором. В результате проверки выяснилось, что собственники не выполняют установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв, а именно: не проводятся мероприятия по воспроизводству плодородия земель,