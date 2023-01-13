Памятка герою триллера
1. Если за вами погнались в многоэтажном здании, нет смысла бежать наверх. Внизу проще добраться до улицы.
2. Если в помещении есть острые предметы, вы спасены! Враг обязательно упадет на них!
3. Если за вами гонится старый изуродованный труп, перейдите с шага хотя бы на быстрый шаг. Этого, как правило, достаточно, чтобы оторваться от преследования.
4. Если в помещении находится бомба с часовым механизмом, займитесь другими делами. Что бы вы ни делали, убежать вам удастся только за секунду до взрыва.
5. Если против вампира не помогает святая вода и крест, значит, что-то из трех ненастоящее.
6. Направляя пистолет на человека, который вас через минуту убьет, стреляйте, не стесняйтесь.
7. Если пистолет у вас все-таки выбили, пост
еще анекдот!