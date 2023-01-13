В Карелии 12 января произошло ДТП. Инцидент случился днем на 163-м км автодороги Сортавала в Лахденпохском районе. Как сообщает , в аварии погибли водитель и пассажир. Еще двое человек ..

В Карелии 12 января произошло ДТП. Инцидент случился днем на 163-м км автодороги Сортавала в Лахденпохском районе. Как сообщает , в аварии погибли водитель и пассажир. Еще двое человек госпитализированы.Позже стало известно, что погибшей оказалась чемпионка России по по хайдайвингу Лейла Салямова. Как отмечает , девушке было всего 23 года.Салямова стала чемпионкой России по хайдайвингу в 2021 года, была членом национальной команды. Об этом сообщает .