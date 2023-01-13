В Гусь-Хрустальном районе сотрудники госавтоинспекции в течение нескольких дней ловили нарушителей ПДД. Всего было выявлено 290 нарушений. Как оказалось, игнорируют правила дорожной

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники госавтоинспекции в течение нескольких дней ловили нарушителей ПДД. Всего было выявлено 290 нарушений. Как оказалось, игнорируют правила дорожной безопасности не только водители, но и пешеходы. За время рейдов 11 автолюбителей были отстранены от управления транспортных средств. Все они находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Со всеми участниками дорожного движения полицейские