В Коврове полицейские поймали двух автоугонщиков 18 и 24 лет, которые пытались угнать машину в одном из дворов, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Парни проникли в салон

В Коврове полицейские поймали двух автоугонщиков 18 и 24 лет, которые пытались угнать машину в одном из дворов, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Парни проникли в салон через открытую дверь. Но когда попытались завести двигатель, произошёл форс мажор: сработала сигнализация, которая его заблокировала. Горе-угонщикам только и оставалось, что украсть автомагнитолу и набор инструментов.