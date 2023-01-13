Завершить работы планируется к середине ноября.

Ремонт трассы М-7 в Покрове возобновится 1 апреля. Об этом сообщает администрация Петушинского района.Власти провели совещание с руководством ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». Чиновники потребовали от дорожников восстановить проезжую часть на участке, проходящем через Покров. Из-за ям и выбоин на дороге регулярно происходят ДТП и образуются пробки.«Также обращено внимание на неудовлетворительное обслуживание тротуарных объектов и пешеходных переходов, низкую интенсивность работ по обслуживанию дороги», - добавили в пресс-службе райадминистрации.Упрдор пообещал усилить темпы ямочного ремонта, добавив, что за первую неделю января в Покрове использовано более 40 тонн асфальтобетона.Вместе с тем из-за заморозков подрядчик не может начать капремонт сейчас, поэтому старт намечен на 1 апреля.«Он будет включать в себя восстановление тротуаров, освещения и дорожных знаков от начальной школы до кафе «Славянка». Завершить их планируется к середине ноября», - уточнили власти.