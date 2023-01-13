В поселке Вольгинский Петушинского района наконец-то завершился ремонт лицея. С нового года...

В поселке Вольгинский Петушинского района наконец-то завершился ремонт лицея. С нового года школьники занимаются в обновленном здании. Это стало возможным благодаря контролю со стороны активистов ОНФ.В начале прошлого года с жалобой в Народный фронт обратились жители поселка. Родители воспитанников лицея сообщили, что из-за срыва сроков ремонта срывается и сам учебный процесс. Работы, которые к тому моменту должны были завершиться, оказались выполнены всего на десять процентов. Подрядчик просто оставил объект. В результате часть школьников была вынуждена уйти на дистант или поменять расписание, а занятия у младших классов вообще проходили в местном детсаду и доме культуры. Общественники обратились в прокуратуру. Контракт с исполнителем был расторгнут, власти нашли нового подрядчика. Работы завершены, остались небольшие недочеты. Уроки идут по расписанию.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ:- Продолжает работу группа по дизайну школы. И в дальнейшем мы увидим и красивые "доски агрессии", как мы их называли, и пленки на входных группах в классы. Очень надеемся, что школа станет не только удобной, но и красивой и современной.