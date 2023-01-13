В Америке умерла единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. О смерти Лизы-Мари сообщила ее мать Присцилла Пресли, пишет . Накануне вечером певицу доставили в больницу после ..

В Америке умерла единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. О смерти Лизы-Мари сообщила ее мать Присцилла Пресли, пишет .Накануне вечером певицу доставили в больницу после остановки сердца. Как сообщает , там ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако это не помогло.напоминает, что ее отец, Элвис Пресли, скончался в возрасте 42 лет от сердечной недостаточности. Последние годы семью преследовали потери. Всего два года назад Лиза-Мари похоронила сына Бенджамина, парень покончил с собой.Стоит отметить, что всего два дня назад певица появилась на премии "Золотой глобус". Никто не мог предположить, что это ее последний выход.