Ежедневно медики смогут принимать порядка 200 ребят.

В Юрьев-Польском 13 января открылась новая детская поликлиника. На её строительство потрачено почти 100 млн рублей.Как рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области, медучреждение расположено в пристройке к существующему корпусу больницы, что удобно как для медиков, так и для пациентов. Здание начали возводить в 2020 году, но из-за просадки грунта работы затянулись.И вот, врачи готовы принимать первых маленьких пациентов. В поликлинике есть колясочная, отдельный вход для больных детей, регистратура, колл-центр, игровая зона, а также комната для кормления. Медпомощь будут оказывать не только педиатры, но и узкие специалисты.Больница обслуживает почти 5500 человек. Ежедневно медики смогут принимать порядка 200 ребят.