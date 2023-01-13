После начала февральских событий жизнь Аллы Пугачевой изменилась на 180 градусов. Что помогает, а что мешает артистке жить по-новому?

После начала февральских событий жизнь Аллы Пугачевой изменилась на 180 градусов. Что помогает, а что мешает артистке жить по-новому?После началафевральских событий Алла Пугачева поддержала своего мужа и спешно покинулатерриторию России. Обещав россиянам вернуться, в конце концов Примадоннасобрала вещи, выставила на продажу роскошный особняк и уехала с детьми вИзраиль. Не все соотечественники простили артистку за такой выбор.Однако, давниепоклонники Аллы Борисовны прекрасно понимают, что послужило такомупринципиальному решению. Не только политические убеждения и верность мужузаставили Пугачеву уехать. Все дело в железном характере звезды. Еще много летназад "женщина, которая поет" признавалась в пагубном пристрастии —ей легче разорвать все связи, чем просто спокойно сесть и поговорить. Приняв решение,она идет до конца."Я моглачто-то сокрушить на своем пути, вместо того чтобы обойти и спокойненьковернуться на дорожку", — так свой непростой характер описывает сама сбежавшаяиз страны Алла Пугачева.Конечно, пословам самой жены иноагента с годами ей удается обуздать характер. Несмотря наогненный знак зодиака, к 70 годам Пугачева старается вести себя иначе. Ихотя ей все еще приходится отвечать за последствия своих слов, умудренная Алла Пугачевачувствует, что стала мягче.