Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Отечественные, скорые
Пятнадцать новых укомплектованных...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Отечественные, скорые
Пятнадцать новых укомплектованных машин "Скорой помощи" переданы районам. Как их оценили водители и медики?
- Дом для архива
Уникальные документы - под угрозой. Почему областной архив, располагающийся в старом здании бывшей церкви, никак не может обрести современный дом?
- Билет в сказку
И передвижная резиденция Деда Мороза - в 33 регионе. Новогодний экспресс из Великого Устюга сделал остановку в Коврове.