Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Ветхий новострой Из аварийного дома - в...

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