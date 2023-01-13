Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Ветхий новострой
Из аварийного дома - в...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Ветхий новострой
Из аварийного дома - в предаварийный новострой. Почему взамен ветхого фонда жители Лакинска получили текущую крышу и трещины в стенах?
- День печати
За острый слог и верность профессии. Сегодня, в день российской печати, награды получили лучшие журналисты областного центра.
- Билет в сказку
И передвижная резиденция Деда Мороза - в 33 регионе. Новогодний экспресс из Великого Устюга сделал остановку в Коврове.