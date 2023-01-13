Бюджетные средства покроют затраты на установку газобаллонного оборудования.

В 2023 году водители из 33-го региона смогут бесплатно перевести свои автомобили на природный газ. Программа субсидирования переоборудования машин на метан стартовала благодаря областному софинансированию и проекту «Газпрома».Бюджетные средства покроют затраты на установку газобаллонного оборудования. Его можно купить у компании в рассрочку на пять лет. Она погашается деньгами, потраченными на заправку авто.Адреса пунктов по переоборудованию доступны по .