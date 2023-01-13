Часть техники передадут на предприятия жизнеобеспечения для организации бесперебойной работы.

Владимирская область отправила партию компьютеров школьникам Докучаевска. Учащиеся ДНР получат 140 ноутбуков, 30 стационарных «системеиков» и другую оргтехнику.«Из-за обстрелов дети сейчас вынуждены учиться дистанционно. Учреждения недостаточно обеспечены техникой, поэтому мы очень благодарны Владимирской области за поддержку», – рассказал замглавы мэрии Докучаевска, представитель правительства 33-го региона Александр Захаров.Добавим, что часть техники передадут на предприятия жизнеобеспечения для организации бесперебойной работы.