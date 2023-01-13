Сотрудники Владимирской полиции на транспорте пресекли факт незаконной ловли рыбы, задержав в акватории реки Клязьма местного жителя, который ставил под лед сеть. Как рассказали в

Сотрудники Владимирской полиции на транспорте пресекли факт незаконной ловли рыбы, задержав в акватории реки Клязьма местного жителя, который ставил под лед сеть. Как рассказали в пресс-службе Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте, мужчина добывал рыбу в особой экологической зоне, что могло привести к массовому истреблению биологических ресурсов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за