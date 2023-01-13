После вмешательства прокуроров жительница Владимира получила законную субсидию.

Во Владимире из-за двух чужих машин маме отказали в пособии на ребёнка. Подробностями истории поделились в прокуратуре Владимирской области.Женщина неоднократно обращалась за назначением выплат, но власти ей отказывали, ссылаясь на наличие у неё двух автомобилей. При этом транспорт принадлежал её полной тёзке.«Машины в собственности у иного лица с аналогичными фамилией, именем, отчеством, которая, к тому же, живёт в другом регионе», - установили в прокуратуре.После вмешательства прокуроров жительница Владимира получила законную субсидию.