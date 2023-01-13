Его планируют возвести во Фрунзенском районе.

Александр Авдеев обсудил с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым возможность строительства госархива Владимирской области. Все четыре здания регионального госархива находятся во Владимире и лишь одно является специализированным. Остальные просто не приспособлены для хранения документов.«Спасти документы может строительство нового здания», – подчеркнул губернатор.Кроме того, власти должны передать РПЦ бывший Воскресенский храм на Батурина. При этом сейчас там хранятся наиболее ценные фонды.«Я осмотрел два учреждения. При формировании бюджета на следующие три года мы поддержим вашу заявку», – отметил Артизов.Добавим, что на 1 января загруженность фондов составляет 95%, а 33-ий регион - лидер по количеству хранящихся уникальных документов.Госархив планируют возвести во Фрунзенском районе Владимира. В 2021 году разработана проектно-сметная документация. Стоимость - 1,3 млрд рублей, но в одиночку Владимирская область такой проект не потянет. Необходима федеральная поддержка.