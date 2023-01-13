С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178843 владимирцев.

Во Владимирской области 13 января выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Меленковском и Гороховецком, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном, Собинском, Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178843 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49671 заболевший во Владимире, 21131- в Ковровском районе и 19304 - в округе Муром.