В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%.Магнитное поле спокойное. Ветер северо-восточный, 4-11 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -4…-5, днём до 3 градусов мороза.Народный прогноз погоды: 14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год — к весне поворот». Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.