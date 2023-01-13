В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД...

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте в акватории реки Клязьма был задержан местный житель, который сетью путем ее «става под лед» ловил рыбу в особой экологической зоне.Отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", сообщила пресс-служба ведомства.Виновный может лишиться свободы на срок до двух лет.Фото Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте