Во Владимире с рабочим визитом Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства....

Во Владимире с рабочим визитом Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства. Сегодня он обсудил с губернатором вопрос строительства нового здания областного архива. С подробностями Вера Куликова.- Алтарь. Мы идем по нему. Алтарная часть здания.Уже больше ста лет древние рукописи и свидетельства современной истории хранятся в неприспособленных для этого помещениях. Сейчас в областном архиве- более полутора миллиона дел. При этом бывший Храм Воскресения Словущего в прошлом году должны были передать Владимирской епархии. Вопрос о строительстве стал главным во время рабочей встречи губернатора области Александра Авдеева с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сложность это работа по обеспечению дополнительными площадями госархива и у нас такая стоит общая боль и задача выполнить и решить эту проблему.Земля под строительство нового здания есть, проект готов. Но каждый год решение этого вопроса откладывается. Вопрос о возведении специализированного здания владимирские архивисты подняли ещё полвека назад. Долгое время решение откладывалось. Губернатор Александр Авдеев попросил федеральное агентство поддержать регион в решении этой проблемы. Тем более, что в России сейчас только два архива располагаются в храмах - наш и в Ростове Великом. Андрей Артизов пообещал помочь и подчеркнул особенную важность архивного дела для страны.Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства:- Не отказываемся ни одной частью нашего прошлого. Будь-то это имперское прошлое, до имперское прошлое или советское прошлое, а раз это так мы должны знать правду прошлого. Мы же с вами не можем превратиться в таких манкуртов, которые памятники сносят, улицы переименовывают сплошняком и хотят вылепить новых людей, но какие люди получаются мы видим с вами по соседней Украине!Проект нового здания Государственного архива области представили на рабочей встрече. Это несколько строений. Главное хранилище -десятиэтажное с серверным помещением на последнем. Документы будут оцифрованы, и воспользоваться ими сможет любой желающий. Алекандр Авдеев отметил- состояние хранилищ требует постоянного внимания.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Документам , которым 500 лет и они уже требуют особой влажности, особой температуры и когда их изучают отцифровывают безусловно они находятся в ходу. Хранилище , которое бы позволило более бережно, в более нужном климате хранить и иметь цифровые копии.. Сейчас к сожалению, те здания в которых расположены архивохранилища этому не соответствуют!В завершении встречи губернатор и председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин вручили Андрею Артизову - Всероссийскую правовую премию Михаила Сперанского. За сохранение отечественной истории.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.