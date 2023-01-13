Во Владимирской области искусственное освещение появится в 19 населенных пунктах. Об этом сообщает...

Во Владимирской области искусственное освещение появится в 19 населенных пунктах.Об этом сообщает Правительство Владимирской области. И речь идёт о деревнях, сёлах и посёлках, которые расположены вдоль автодорог.На 8 объектах проходит процедура подачи заявок:в деревнях Лисавы и Тириброво Александровского р-на, в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального р-на, в деревне Новая Печуга Камешковского р-на, в селе Осипово, посёлках Нерехта и Красный Октябрь Ковровского р-на и в селе Мордыш Суздальского р-на.На 4 объектах определен подрядчик на выполнение работ по разработке проектной документации:в деревнях Демидово и Аксеново Гусь-Хрустального района, в посёлке Галицы Гороховецкого района и в селе Горки Камешковского района.Фото: pxfuel.com