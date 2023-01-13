Планируется построить и модернизировать семь объектов.

Во Владимирской области на модернизацию систем водоснабжения потратят более 731 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Работы запланированы на семи объектах: три– в Меленковском районе (реконструкция и строительство сетей); два - в Муроме (прокладка водопровода по Радиозаводскому шоссе и станции повышения давления); по одному - в Петушках (модернизация центрального водозабора), Ставрово и Муромском районе (строительство станции водоподготовки). Власти рассчитывают, что качество водоснабжения улучшится у 41 тысячи человек.Добавим, что в 2019 – 2022 годах в 33-ем регионе на 682 млн введены в эксплуатацию 16 объектов водопроводной сети.