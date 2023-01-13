Сегодня ночью в 23 часа 59 минут поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице...

Сегодня ночью в 23 часа 59 минут поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Социалистическая, 27 в Коврове.Сильный дым шел из окна 4-го этажа. Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали горение имущества и внутренней отделки квартиры на площади 6 кв. м. На пожаре пострадало 2 человека, они же спасены, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Эвакуировано 22 человека, из них 2 ребенка. На пожар привлекалось 5 единиц техники, 23 человека личного состава. Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба МЧС по Владимирской области.