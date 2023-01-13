К концу 2024 году качественная питьевая вода должна зажурчать в кранах 94,5% населения.

Минстрой России заверяет, что доля обеспеченности жителей Владимирской области чистой питьевой водой достигла 90%. Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» за 2022 год в регионе построено и реконструировано восемь объектов водоснабжения.Власти рапортуют, что на старте реализации программы обеспеченность составляла 85,2%, а износа труб в некоторых районах находился на уровне 70%. С 2019 года в области введены в эксплуатацию 17 объектов питьевого водоснабжения.К концу 2024 году чистая питьевая вода должна зажурчать в кранах 94,5% населения. Ранее редакция «33Live.Ru» , что в 2023 году на эти цели выделен 731 млн рублей.