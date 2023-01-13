Министерство просвещения РФ утвердило расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной этап сдачи экзаменов начнется 26 мая и закончится 17 июня. Расписание: 26 мая – география, литература,

Министерство просвещения РФ утвердило расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной этап сдачи экзаменов начнется 26 мая и закончится 17 июня. Расписание: 26 мая – география, литература, химия, 29 мая – русский язык, 1 июня – математика (базовая и профильная), 5 июня – история, физика, 8 июня — обществознание, 13 июня – иностранные