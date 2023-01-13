По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ГБУ «Владупрадор» в 2023 году получит на это более 5...

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ГБУ «Владупрадор» в 2023 году получит на это более 5 млрд. рублей.Продолжится ремонт автомобильной дороги ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево, «Волга» — Станки – Мстера в Вязниковском районе, Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» в Ковровском районе, Колокша – Кольчугино -Александров – Верхние Дворики в Кольчугинском районе, Владимир – Юрьев-Польский – Переславль – Залесский в Юрьев-Польском районе, сообщает Управление автомобильных дорог Владимирской области.В рамках нацпроекта отремонтируют 6 участков автомобильной дороги Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском и Муромском районах Владимирской области, протяженность ремонта составит более 19 км.Также отремонтируют два мостовых перехода: через реку Шередарь в Киржачском районе и через реку Илевна в Муромском районе. В 2022 году через реку Илевна уже отремонтировали 1 мостовой переход. Еще 1 мостовой переход через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе отремонтируют в рамках капитального ремонта в 2023 году и начнут капитальный ремонт мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе.Фото: Управление автомобильных дорог Владимирской области.