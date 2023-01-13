Отработали этот вопрос с Министерством обороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему,...

Отработали этот вопрос с Министерством обороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, сообщил руководитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», – подчеркнул Турчак.Напомним, что ранее в некоторых СМИ прошла информация об отмене этой нормы.Фото https://www.pxfuel.com/